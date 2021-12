L’avete riconosciuto? È il padre di una famosissima cantante: tutti di stucco (Di lunedì 6 dicembre 2021) È il padre di una famosissima cantante italiana, lo avete riconosciuto? Sono rimasti tutti di stucco! Il signor Fabrizio, 76 anni portati benissimo, è sbarcato in uno dei talent show canori più seguiti in Italia. Lo stupore dei giudici quando hanno saputo di chi fosse il padre è stato incredibile. A convincere il signor Fabrizio L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 6 dicembre 2021) È ildi unaitaliana, lo avete? Sono rimastidi! Il signor Fabrizio, 76 anni portati benissimo, è sbarcato in uno dei talent show canori più seguiti in Italia. Lo stupore dei giudici quando hanno saputo di chi fosse ilè stato incredibile. A convincere il signor Fabrizio L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

MsLuceGuida : RT @buckjsvodka: E nonostante l'avessimo testata per quasi due anni, e nonostante tutti avessimo riconosciuto gli oggettivi vantaggi della… - gabrielepx : RT @buckjsvodka: E nonostante l'avessimo testata per quasi due anni, e nonostante tutti avessimo riconosciuto gli oggettivi vantaggi della… - chiij0hn : RT @buckjsvodka: E nonostante l'avessimo testata per quasi due anni, e nonostante tutti avessimo riconosciuto gli oggettivi vantaggi della… - Giu_ggiola : RT @buckjsvodka: E nonostante l'avessimo testata per quasi due anni, e nonostante tutti avessimo riconosciuto gli oggettivi vantaggi della… - ranyuu : RT @buckjsvodka: E nonostante l'avessimo testata per quasi due anni, e nonostante tutti avessimo riconosciuto gli oggettivi vantaggi della… -

Ultime Notizie dalla rete : L’avete riconosciuto L’avete riconosciuto? È il padre di una famosissima cantante: tutti di stucco SoloGossip.it