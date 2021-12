Laura Pepe a DM: «Su Focus racconto la vita a Pompei, anche di notte. Gli antichi erano come noi ma non si sentivano immortali» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Laura Pepe Rivivere Pompei oggi, con un tuffo nel passato che restituisce il fascino di una storia unica. Lontana nel tempo eppure non troppo dissimile dalla nostra. Su Focus, i segreti della città sigillata per l’eternità dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d. C, verranno raccontati e svelati in modo inedito da Laura Pepe, docente di Diritto greco antico all’Università degli Studi di Milano, nonché autrice di libri e saggi accademici su diritto penale e diritto di famiglia nell’antichità. Sul canale 35 del digitale terrestre, la divulgatrice sarà alla guida di tre speciali appuntamenti di prime time interamente dedicati a Pompei e in onda a partire da stasera, lunedì 6 dicembre, poi il 13 e 20 dicembre. Le prime due tappe del viaggio-inchiesta per la ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 6 dicembre 2021)Rivivereoggi, con un tuffo nel passato che restituisce il fascino di una storia unica. Lontana nel tempo eppure non troppo dissimile dalla nostra. Su, i segreti della città sigillata per l’eternità dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d. C, verranno raccontati e svelati in modo inedito da, docente di Diritto greco antico all’Università degli Studi di Milano, nonché autrice di libri e saggi accademici su diritto penale e diritto di famiglia nell’tà. Sul canale 35 del digitale terrestre, la divulgatrice sarà alla guida di tre speciali appuntamenti di prime time interamente dedicati ae in onda a partire da stasera, lunedì 6 dicembre, poi il 13 e 20 dicembre. Le prime due tappe del viaggio-inchiesta per la ...

Advertising

davidemaggio : Laura Pepe a DM: «Su Focus racconto la vita a #Pompei, anche di notte. Gli antichi erano come noi ma non si sentiva… - haganeya01 : RT @pompeii_sites: “Focus”, la rete tematica Mediaset, lunedì 6, 13 e 20 dicembre, in prima serata, propone tre speciali su Pompei a cura d… - pallideidee : RT @pompeii_sites: “Focus”, la rete tematica Mediaset, lunedì 6, 13 e 20 dicembre, in prima serata, propone tre speciali su Pompei a cura d… - pompeii_sites : “Focus”, la rete tematica Mediaset, lunedì 6, 13 e 20 dicembre, in prima serata, propone tre speciali su Pompei a c… - CIAfra73 : Da stasera in onda su #Focus tre speciali dedicati a Pompei a cura di Laura Pepe -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pepe Così si viveva a Pompei, ce lo spiega Focus A coordinare i contributi di archeologi, patologi, "archeo - chef", è Laura Pepe, docente di Diritto Greco e Diritto Romano all'Università Statale di Milano: "Vedremo ciò che ci unisce a quella gente:...

Girifalco/ Michele Albanese racconta la sua vita sotto scorta agli studenti Un ringraziamento, particolare, va a: Arma dei Carabinieri, parroco Don Antonio De Gori, Pepè Rosanò, Domenico Olivadese, Laura Ielapi, Concetta Procopio, Emanuale Bianco, Pepè Costantino, Giovanni ...

Laura Pepe | DavideMaggio.it DavideMaggio.it Così si viveva a Pompei, ce lo spiega Focus Come si viveva a Pompei? C’è una “macchina del tempo” pronta a trasportarci nella quotidianità della cittadina romana prima che la storica eruzione del Vesuvio nell’anno 79 la cancellasse. La mette a ...

Embutidos Pajariel Bembibre no puede ante la superioridad del Perfumerías Avenida Como era hasta cierto punto previsible, Embutidos Pajariel Bembibre sumó una nueva derrota, esta vez, ante el líder de la Liga Femenina Endesa, Perfumerías Avenida, que pasó por el Bembibre Arena como ...

A coordinare i contributi di archeologi, patologi, "archeo - chef", è, docente di Diritto Greco e Diritto Romano all'Università Statale di Milano: "Vedremo ciò che ci unisce a quella gente:...Un ringraziamento, particolare, va a: Arma dei Carabinieri, parroco Don Antonio De Gori, Pepè Rosanò, Domenico Olivadese,Ielapi, Concetta Procopio, Emanuale Bianco, Pepè Costantino, Giovanni ...Come si viveva a Pompei? C’è una “macchina del tempo” pronta a trasportarci nella quotidianità della cittadina romana prima che la storica eruzione del Vesuvio nell’anno 79 la cancellasse. La mette a ...Como era hasta cierto punto previsible, Embutidos Pajariel Bembibre sumó una nueva derrota, esta vez, ante el líder de la Liga Femenina Endesa, Perfumerías Avenida, que pasó por el Bembibre Arena como ...