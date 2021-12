Latina, tutto pronto per il mercatino di Natale: ecco come sarà (Di lunedì 6 dicembre 2021) E’ in arrivo a Latina il tradizionale mercatino natalizio. Partirà l’8 dicembre 2021 e sarà ricco di espositori con molte leccornie, ma anche tante attività di intrattenimento per grandi e piccini. Quest’anno, inoltre, è prevista una nuova ubicazione, che però non renderà meno magico questo mercatino. Ma scopriamo insieme tutte le novità! Leggi anche: Latina, entrano a scuola di notte e svuotano gli estintori: la “bravata” finisce sui social mercatino natalizio a Latina: posizione, espositori, tutte le novità Sono iniziate oggi le operazioni di montaggio delle 35 casette che a partire dall’8 dicembre animeranno il centro di Latina trasformandolo in un vero e proprio Villaggio di Natale. Il tradizionale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 dicembre 2021) E’ in arrivo ail tradizionalenatalizio. Partirà l’8 dicembre 2021 ericco di espositori con molte lrnie, ma anche tante attività di intrattenimento per grandi e piccini. Quest’anno, inoltre, è prevista una nuova ubicazione, che però non renderà meno magico questo. Ma scopriamo insieme tutte le novità! Leggi anche:, entrano a scuola di notte e svuotano gli estintori: la “bravata” finisce sui socialnatalizio a: posizione, espositori, tutte le novità Sono iniziate oggi le operazioni di montaggio delle 35 casette che a partire dall’8 dicembre animeranno il centro ditrasformandolo in un vero e proprio Villaggio di. Il tradizionale ...

CorriereCitta : Latina, tutto pronto per il mercatino di Natale: ecco come sarà - sonojuyeon : va bene allora tutto apposto! ti farò diventare madrelingua latina ?? - LucaDanese2 : @MarroneEmma Io Emma sto andando a fare fisioterapia a Latina te tutto okay - tutto_catania : - TeresaJordano70 : RT @AlessiaBlack03: Scusate... ma gli arrestati nelle piazze no green pass poi ritornano a casa o gli succede come in America Latina anni f… -