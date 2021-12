L’arte nel vino raccontata da Ca' del Bosco (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’etichetta Ca’ del Bosco si distingue nel territorio di Franciacorta come prodotto premium pioniere fin dal 1968, grazie alla passione e alla ricerca iniziata da Maurizio Zanella, attuale presidente e fondatore. Accanto alle botti e alle bottiglie che producono un Franciacorta dal finissimo perlage, ma anche un bianco Chardonnay e un rosso di tutto rispetto, un percorso fotografico ritrae i personaggi chiave protagonisti dell’eccellenza enologica dell’azienda, che ha saputo valorizzare al massimo le qualità e la tipicità delle uve e della coltura della vite. In primo piano, Annamaria Clementi Zanella, l’imprenditrice che acquista adErbusco la casa di collina, chiamata localmente "ca’ del bosc", immersa in un fitto Bosco di castagni e ha l’idea di impiantarvi un vigneto, credendo fermamente nel figlio, Maurizio Zanella, per la gestione di un ... Leggi su panorama (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’etichetta Ca’ delsi distingue nel territorio di Franciacorta come prodotto premium pioniere fin dal 1968, grazie alla passione e alla ricerca iniziata da Maurizio Zanella, attuale presidente e fondatore. Accanto alle botti e alle bottiglie che producono un Franciacorta dal finissimo perlage, ma anche un bianco Chardonnay e un rosso di tutto rispetto, un percorso fotografico ritrae i personaggi chiave protagonisti dell’eccellenza enologica dell’azienda, che ha saputo valorizzare al massimo le qualità e la tipicità delle uve e della coltura della vite. In primo piano, Annamaria Clementi Zanella, l’imprenditrice che acquista adErbusco la casa di collina, chiamata localmente "ca’ del bosc", immersa in un fittodi castagni e ha l’idea di impiantarvi un vigneto, credendo fermamente nel figlio, Maurizio Zanella, per la gestione di un ...

Agenzia_Ansa : Con un doodle oggi Google celebra la pizza. Il 7 dicembre 2017 il 12° comitato intergovernativo per la salvaguardia… - ARTEita : Al culmine della celebrità, il compositore Camille Saint-Saëns decide improvvisamente di 'scomparire', nel 1890: un… - jts4t3r : @untipoo L'arte è per tutti MA chi non si pone il problema e pensa che sia una cosa scontata probabilmente non sa n… - qO__Qp : RT @Alexi_Lilian: Comunque se volete sapere che persona sono davvero, cosa faccio, per cosa vivo veramente, cagatevi Arcadia, credete in le… - Alexi_Lilian : Comunque se volete sapere che persona sono davvero, cosa faccio, per cosa vivo veramente, cagatevi Arcadia, credete… -

Ultime Notizie dalla rete : L’arte nel L'arte nel secondo dopoguerra: i movimenti artistici Studenti.it