L’arresto di Ferrero, la telefonata del commercialista all’imprenditore: “Sei pieno di debiti e pensi a comprare?” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Alta tensione con Vidal, che è anche consigliere della Samp, e con la figlia Vanessa: «Non ci pensa a vendere» Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 6 dicembre 2021) Alta tensione con Vidal, che è anche consigliere della Samp, e con la figlia Vanessa: «Non ci pensa a vendere»

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Il comunicato della @sampdoria dopo l'arresto del presidente #Ferrero - GoalItalia : Durissimo attacco di Vierchowod a Ferrero dopo l'arresto dell'ormai ex presidente della Sampdoria ????? - bordienrico : RT @valy_s: Arresto per bancarotta per il fallimento di 4 società calabresi per 1,2MLN€. Domiciliari per la figlia,il nipote e l’autista Qu… - enricaq : @ASampierdarena E come 1a notizia l'arresto di Ferrero e 10min. di servizio ????? - attilioc39 : RT @valy_s: Arresto per bancarotta per il fallimento di 4 società calabresi per 1,2MLN€. Domiciliari per la figlia,il nipote e l’autista Qu… -