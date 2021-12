L’America annuncia un boicottaggio a metà di Pechino 2022

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Oggi la Casa Bianca hato un “diplomatico” dei Giochi olimpici invernali che si terranno a febbraio a. La portavoce Jen Psaki ha detto che nessun alto funzionario americano “contribuirà alla fanfara dei Giochi” per protestare contro le violazioni dei diritti umani da parte del governo cinese nello Xinjiang. Dopo aver accusatodi stare perpetrando un “genocidio” contro gli uiguri, la minoranza turcofona e islamica della regione, sarebbe stato sbagliato vedere rappresentanti diplomatici o ufficiali americani sugli spalti, per esempio durante la cerimonia d’apertura. “Non possiamo farlo”, ha detto Psaki ai giornalisti durante il briefing di ieri. “Abbiamo un impegno nella promozione dei diritti umani. E continueremo a intraprendere azioni per promuovere i diritti umani in Cina e ...