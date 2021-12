L’affascinante arte ikebana per le festività

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Life&People.it L’, il cui significato letterale è “fiori viventi”, è l’anticagiapponese della disposizione dei fiori recisi; una disciplina decorativa strettamente legata alle. Denominata anche Kado, quest’celebra la vitalità dei fiori in tutti i suoi cicli e lo scopo simbolico è quello di far continuare a vivere i fiori recisi. Una composizionesi crea con fiori che insieme a rami, muschi, danno vita a composizioni floreali di forte impatto estetico e spirituale. Essendo legata alla stagionalità ha da sempre “celebrato” le, infatti alcuni tipi di piante fioriscono in una determinata stagione per cui è naturale ricorrere ad esse per valorizzare la festa. Le composizioni floreali tipiche di questo periodo, servono quindi per portare lo ...