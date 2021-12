La “tassa occulta” dietro l’inflazione: pericolo per famiglie e aziende (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’impennata dell’inflazione, a ottobre salita al 3,8%, si trasforma di fatto in una tassa occulta sui conti correnti da quasi 80 miliardi di euro. L’aumento dei prezzi, infatti, ha un impatto indiretto sulla liquidità lasciata nei depositi bancari da famiglie e imprese: somme di denaro infruttifere, pari a oltre 2.000 miliardi, che perdono di potere d’acquisto con l’incremento dell’inflazione. Si tratta, in totale, di 77,5 miliardi di euro: una stangata nascosta, una tassa occulta per l’appunto, che pesa soprattutto sulle famiglie, con una cifra di 43,4 miliardi, poi sulle aziende con 15,2 miliardi, sulle imprese familiari con 3,1 miliardi, sulle onlus con 1,2 miliardi. È il quadro drammatico che emerge da una analisi del ... Leggi su fmag (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’impennata del, a ottobre salita al 3,8%, si trasforma di fatto in unasui conti correnti da quasi 80 miliardi di euro. L’aumento dei prezzi, infatti, ha un impatto indiretto sulla liquidità lasciata nei depositi bancari dae imprese: somme di denaro infruttifere, pari a oltre 2.000 miliardi, che perdono di potere d’acquisto con l’incremento del. Si tratta, in totale, di 77,5 miliardi di euro: una stangata nascosta, unaper l’appunto, che pesa soprattutto sulle, con una cifra di 43,4 miliardi, poi sullecon 15,2 miliardi, sulle imprese familiari con 3,1 miliardi, sulle onlus con 1,2 miliardi. È il quadro drammatico che emerge da una analisi del ...

