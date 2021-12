“La storia di una promessa”, nel ricordo di Carmelo Imbriani: un libro pieno di emozioni e nostalgia (Di martedì 7 dicembre 2021) “La storia di una promessa” è il libro di Gianpaolo Imbriani in uscita dal 7 dicembre sulle piattaforme Amazon in formato ebook e cartaceo. Un volume di circa 300 pagine in cui l’autore ripercorre il viaggio intrapreso dopo la prematura scomparsa del fratello, l’ex calciatore Carmelo Imbriani. Un racconto autentico diviso in tre parti: la prima, immediatamente dopo la scoperta della malattia e durante la stessa, la seconda, che coincide con la dipartita di Carmelo e la fase iniziale vissuta senza il fratello, e infine la terza, una sorta di diario di viaggio in giro per il mondo. Un cammino che lo ha visto attraversare il pianeta per diffondere la storia dell’uomo e del calciatore Imbriani, e tener fede ad una promessa ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 7 dicembre 2021) “Ladi una” è ildi Gianpaoloin uscita dal 7 dicembre sulle piattaforme Amazon in formato ebook e cartaceo. Un volume di circa 300 pagine in cui l’autore ripercorre il viaggio intrapreso dopo la prematura scomparsa del fratello, l’ex calciatore. Un racconto autentico diviso in tre parti: la prima, immediatamente dopo la scoperta della malattia e durante la stessa, la seconda, che coincide con la dipartita die la fase iniziale vissuta senza il fratello, e infine la terza, una sorta di diario di viaggio in giro per il mondo. Un cammino che lo ha visto attraversare il pianeta per diffondere ladell’uomo e del calciatore, e tener fede ad una...

