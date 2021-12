La star della serie culto e sorella d’arte rifatta? Le foto del prima e dopo svelano la verità (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’attrice, nota per la sua partecipazione alla serie televisiva Hannah Montana e per l’omonimo film, è molto cambiata nel corso degli anni. E TMZ lancia un sondaggio se il suo cambiamento estetico sia merito della genetica o di un buon dottore… Quando si parla di Emily Osment è impossibile non pensare al suo ruolo nella storica serie televisiva Hannah Montana. L’attrice, però, nata nel 1992 e originaria di Los Angeles, in California, è letteralmente cresciuta nel mondo del cinema, ed è nota per molti altri ruoli. Il padre, Michael Eugene Osment, è un attore, e suo fratello, Haley Joel Osment, è stato persino candidato all’oscar per il film ‘Il Sesto Senso’. dopo essere apparsa in diversi spot pubblicitari, Emily Osment ha fatto il suo debutto cinematografico in “The Secret Life of Girls”. Il ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’attrice, nota per la sua partecipazione allatelevisiva Hannah Montana e per l’omonimo film, è molto cambiata nel corso degli anni. E TMZ lancia un sondaggio se il suo cambiamento estetico sia meritogenetica o di un buon dottore… Quando si parla di Emily Osment è impossibile non pensare al suo ruolo nella storicatelevisiva Hannah Montana. L’attrice, però, nata nel 1992 e originaria di Los Angeles, in California, è letteralmente cresciuta nel mondo del cinema, ed è nota per molti altri ruoli. Il padre, Michael Eugene Osment, è un attore, e suo fratello, Haley Joel Osment, è stato persino candidato all’oscar per il film ‘Il Sesto Senso’.essere apparsa in diversi spot pubblicitari, Emily Osment ha fatto il suo debutto cinematografico in “The Secret Life of Girls”. Il ...

