La spettacolare eclissi solare totale oscura l'Antartide (Di lunedì 6 dicembre 2021) Spettacolari immagini dell'eclissi solare totale in Antartide. Una rarità astronomica a cui hanno assistito pochi di scienziati ed esperti e qualche amante del brivido che ha pagato circa 1.000 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) Spettacolari immagini dell'in. Una rarità astronomica a cui hanno assistito pochi di scienziati ed esperti e qualche amante del brivido che ha pagato circa 1.000 ...

Advertising

fordeborah5 : RT @mediainaf: Sapevate che ieri c'è stata un'#eclissi totale di sole, visibile da alcune regioni in #Antartide? Ecco una foto spettacolare… - MassimoChiaram7 : RT @mediainaf: Sapevate che ieri c'è stata un'#eclissi totale di sole, visibile da alcune regioni in #Antartide? Ecco una foto spettacolare… - DeaDCeLL77 : RT @mediainaf: Sapevate che ieri c'è stata un'#eclissi totale di sole, visibile da alcune regioni in #Antartide? Ecco una foto spettacolare… - angela_fieni : RT @mediainaf: Sapevate che ieri c'è stata un'#eclissi totale di sole, visibile da alcune regioni in #Antartide? Ecco una foto spettacolare… - N_Tomassetti : RT @mediainaf: Sapevate che ieri c'è stata un'#eclissi totale di sole, visibile da alcune regioni in #Antartide? Ecco una foto spettacolare… -