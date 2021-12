La Reggia di Caserta adotta il menu Dieta Mediterranea

(Di lunedì 6 dicembre 2021) “Sarà ladiadre per prima ildedicato allacon lo slogan ‘buono, sano e sostenibile’. Domani, martedì 7 dicembre alle ore 11:00, presso la buvette della, il presidente dell’Osservatorio, Vito Amendolara, consegnerà nelle mani del direttore Tiziana Maffei il logo del progetto che punta a promuovere nelle aree ristorazione di tutti i luoghi di cultura d’Italia l’adozione ditotalmente ispirati ai principi dellapatrimonio dell’Unesco e consigliata dall’OMS”. Lo segnala una nota dell’Osservatorio. Ildi nutrizionisti e chef stellati “Il primo ...

Domani presso la Reggia il presidente dell'Osservatorio Dieta Mediterranea Amendolara consegnerà al direttore Maffei il logo del progetto.Sarà la Reggia di Caserta ad adottare per prima il Menu dedicato alla Dieta Mediterranea con lo slogan "buono, sano e sostenibile". Domani, martedì 7 dicembre alle ore 11:00, presso la buvette della R ...