La Protezione civile regionale piange Gabriele Rossini, una vita per l'emergenza: stroncato da un malore (Di lunedì 6 dicembre 2021) OSIMO - La Protezione civile è in lutto per la morte di Gabriele Rossini , osimano, venuto a mancare improvvisamente ieri mattina a 73 anni. Pensionato, aveva lavorato al Centro funzionale della ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 6 dicembre 2021) OSIMO - Laè in lutto per la morte di, osimano, venuto a mancare improvvisamente ieri mattina a 73 anni. Pensionato, aveva lavorato al Centro funzionale della ...

