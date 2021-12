‘La prossima pandemia potrebbe essere peggio del Covid, più letale o contagiosa’: l’allarme di Sarah Gilbert, co-creatrice di Astrazeneca (Di lunedì 6 dicembre 2021) La pandemia da Covid 19 non sarà “l’ultima volta che un virus minaccia le nostre vite” e la prossima “potrebbe essere ancora peggiore”, “più contagiosa o più letale, o entrambe le cose”. È l’allarme lanciato dalla professoressa Sarah Gilbert, ricercatrice tra i creatori del vaccino Astrazeneca contro il coronavirus. Parlando alla 44esima Richard Dimbleby Lecture, trasmessa dalla Bbc, la scienziata ha affermato che sono necessari più finanziamenti per prepararsi alle pandemie e per evitare che i progressi fatti fino a oggi vadano in fumo. “Non possiamo aver passato tutto quello che abbiamo passato per poi scoprire che non ci sono ancora fondi per prepararci alla pandemia”, ha fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lada19 non sarà “l’ultima volta che un virus minaccia le nostre vite” e laancorare”, “più contagiosa o più, o entrambe le cose”. Èlanciato dalla professoressa, ricercatrice tra i creatori del vaccinocontro il coronavirus. Parlando alla 44esima Richard Dimbleby Lecture, trasmessa dalla Bbc, la scienziata ha affermato che sono necessari più finanziamenti per prepararsi alle pandemie e per evitare che i progressi fatti fino a oggi vadano in fumo. “Non possiamo aver passato tutto quello che abbiamo passato per poi scoprire che non ci sono ancora fondi per prepararci alla”, ha fatto ...

Agenzia_Ansa : La pandemia non è ancora finita e la prossima potrebbe essere ancora più letale. Lo sostiene la professoressa Sarah… - SkySport : ULTIM'ORA INTER DISTRAZIONE MUSCOLARE AI FLESSORI DELLA COSCIA SINISTRA PER CORREA IL GIOCATORE VERRÀ VALUTATO DI N… - chetempochefa : 'Ci vediamo la prossima settimana?' 'Sì, Sì' 'Sei contento di tornare?' 'NO!' Il primo NO di Kabir Bedi con… - leonixyz : @la_kuzzo Il PD non ha il coraggio di liberarsi delle ultime metastasi renziane. Servono per la prossima scissione.… - emmyalison : @brokenarmonium prossima volta rispondo che faccio la youtuber lol -

Ultime Notizie dalla rete : ‘La prossima Droga a Westminster, trovate tracce di cocaina in 11 bagni dei deputati: in arrivo «legge-stangata» Corriere della Sera