La politica dovrebbe riconquistare i cuori e le menti dei giovani prima che il voto. L'analisi dell'imprenditore Andrea Pasini (Di lunedì 6 dicembre 2021) La relazione tra classe politica e nuove generazioni di cittadini è sempre più complicata. Da un lato abbiamo la politica, vincolata alla sua forma più tradizionale che sembra di fatto incapace di raccogliere istanze e trasformarle in cambiamento, dall'altra i giovani, regolarmente accusati di disaffezione, disinteresse e pigrizia. Il risultato è un sentimento di sfiducia reciproca e un allontanamento da entrambe le parti. La politica non si interessa ai giovani e i giovani non si interessano alla politica. Uno stato di cose preoccupante che voglio cercare di spiegare. Secondo i dati Istat, la mancanza di partecipazione nei confronti dei temi politici riguarda una platea molto ampia di giovani. L'assenza di partecipazione sfiora quasi il 50%per i ...

