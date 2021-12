La nuova apertura di Silvio Berlusconi al M5s in vista del Quirinale | “Ha dato voce a un disagio reale che merita rispetto e attenzione”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il voto per eleggere il nuovo presidente della Repubblica si avvicina econtinua le avances a tutto l’arco parlamentare, cullando il sogno di essere il successore di Sergio Mattarella. Dopo aver benedetto il reddito di cittadinanza, diventato una misura di contrasto alla povertà dopo essere stato definito una “paghetta”, il fonre di Forza Italia torna alla carica con i Cinque Stelle. Questa volta l’ex presidente del Consiglio punta dritto alle fondamenta dei grillini: “Il voto al Movimento 5 stelle, dal quale siamo lontanissimi, nasceva da motivazioni tutt’altro che ignobili o irragionevoli”, ha spiegatoin un’interche sarà pubblicata sul numero speciale dei 35 anni di Milano Finanza, in edicola l’11 dicembre. “Nasceva dallo stessoe dallo ...

Advertising

fattoquotidiano : La nuova apertura di Silvio Berlusconi al M5s in vista del Quirinale: “Ha dato voce a un disagio reale che merita r… - ParliamoDiNews : M5S: nuova `apertura` Berlusconi,` ha dato voce a disagio reale che merita rispetto` – Libero Quotidiano #nuova… - zazoomblog : M5S: nuova apertura Berlusconi ha dato voce a disagio reale che merita rispetto - #nuova #apertura #Berlusconi… - TV7Benevento : M5S: nuova 'apertura' Berlusconi,' ha dato voce a disagio reale che merita rispetto'... - MiTomorrow : Kebhouze, la nuova catena dedicata al Kebab ideata da Gianluca Vacchi apre a Milano: nel primo giorno di apertura u… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova apertura

In Asia gli indici hanno concluso tutti in ribasso sui timori di unastretta del governo ...in calo per lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi. Il differenziale si e' ...... l'incontro dei ministri degli esteri e della difesa russo e indiano nel formato 2+2, all'... Russia e India hanno firmato aDelhi un accordo intergovernativo su un programma di ...Il voto per eleggere il nuovo presidente della Repubblica si avvicina e Silvio Berlusconi continua le avances a tutto l’arco parlamentare, cullando il sogno di essere il successore di Sergio Mattarell ...Una nuova apertura al Movimento 5 Stelle da parte di Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia, nell'intervista che sarà pubblicata ...