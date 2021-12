La musica che gira intorno (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una delle poche cose che avevo evitato dell’angusta pandemia erano le interviste su Zoom. Quando lo racconto a Mace, due giorni dopo la chiacchierata che leggerete fra poco, in pochi secondi passa a raccontarmi della sua totale volontà di spazio, di ampiezza, di libertà, tanto che «Persino in casa mia ho tutto aperto, tutto». Effettivamente quel rettangolo che dovrebbe contenerlo sembra un po’ una prigione: Mace si muove, si sposta, il suo sguardo non è mai fermo. Nei miei anni a Milano è sempre stato, in qualche modo, una figura di riferimento: prima era il produttore mitologico che aveva creato le basi per Jack the Smoker ne L’alba, poi, uno dei primi a suonare un genere misterioso dal nome trap, almeno a Milano, quando ancora c’entrava ben poco con double cup e collanoni, ma girava in playlist youtube strumentali di musica elettronica come qualche ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una delle poche cose che avevo evitato dell’angusta pandemia erano le interviste su Zoom. Quando lo racconto a Mace, due giorni dopo la chiacchierata che leggerete fra poco, in pochi secondi passa a raccontarmi della sua totale volontà di spazio, di ampiezza, di libertà, tanto che «Persino in casa mia ho tutto aperto, tutto». Effettivamente quel rettangolo che dovrebbe contenerlo sembra un po’ una prigione: Mace si muove, si sposta, il suo sguardo non è mai fermo. Nei miei anni a Milano è sempre stato, in qualche modo, una figura di riferimento: prima era il produttore mitologico che aveva creato le basi per Jack the Smoker ne L’alba, poi, uno dei primi a suonare un genere misterioso dal nome trap, almeno a Milano, quando ancora c’entrava ben poco con double cup e collanoni, mava in playlist youtube strumentali dielettronica come qualche ...

elisatoffoli : Chi avrebbe mai immaginato il mondo degli ultimi due anni? Io no di sicuro. La musica che faccio ha per me una car… - teatrolafenice : ?? Una fine che dà inizio a tutto nel nostro caso alla stagione sinfonica e nel caso della Musica alla creazione di… - stadioofficial : Il senso della mia vita ? La musica! Quel fascino dell’orizzonte senza limiti, la magia di una corsa che attravers… - MatteExposito : RT @parenellatasca: sono una di quelle persone che hanno sempre bisogno della musica per fare qualsiasi cosa - aldiladelgenere : Con lo scopo di fare attività di #beneficenza, #EltonJohn & #EdSheeran, pubblicano la loro canzone di #Natale dal t… -

Ultime Notizie dalla rete : musica che Venezia risplende con il Natale di Luce 2021 Musica e shopping - La musica e l'opera non saranno da meno accogliendo il Natale con il ... Un'offerta che va ad incrementare le proposte di artigianato tradizionale di alta gamma - dal merletto al ...

Gli artisti emergenti da ascoltare nel 2022 Nuovo Pop Che la musica indie non sia più "roba" per una nicchia di cultori underground lo abbiamo capito da molto tempo. Galeotti i nuovi cantautori che, con i loro ritornelli accattivanti e i loro ...

Tutta la musica di Zerocalcare The Submarine L’incredibile universo di Clarissa, da Monterubiaglio all’Africa la musica che crea legami CASTEL VISCARDO – La voce di Clarissa al telefono mi fa credere che abbia più dei suoi 21 anni. Una voce forte, sicura, che dà all’interlocutore la sensazione di star parlando con una persona che sa i ...

Enrico Silvestrin molestato da un politico | “Non posso fare il suo nome” L'ex gieffino Enrico Silvestrin racconta la molestia che ha subito da un importante politico italiano del quale non può svelare il nome. Ecco cosa gli è successo.

e shopping - Lae l'opera non saranno da meno accogliendo il Natale con il ... Un'offertava ad incrementare le proposte di artigianato tradizionale di alta gamma - dal merletto al ...Nuovo Poplaindie non sia più "roba" per una nicchia di cultori underground lo abbiamo capito da molto tempo. Galeotti i nuovi cantautori, con i loro ritornelli accattivanti e i loro ...CASTEL VISCARDO – La voce di Clarissa al telefono mi fa credere che abbia più dei suoi 21 anni. Una voce forte, sicura, che dà all’interlocutore la sensazione di star parlando con una persona che sa i ...L'ex gieffino Enrico Silvestrin racconta la molestia che ha subito da un importante politico italiano del quale non può svelare il nome. Ecco cosa gli è successo.