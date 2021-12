La foto dell'M1 Max mostrata da Apple nascondeva un dettaglio. Arriverà M1 Max Duo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il SoC Apple M1 Max nella parte bassa dispone di un bus di connessione che permette di unire tra loro due die su un unico chip, raddoppiando così CPU e GPU. L'Apple M1 Max Duo potrebbe debuttare sul nuovo iMac "grande".... Leggi su dday (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il SoCM1 Max nella parte bassa dispone di un bus di connessione che permette di unire tra loro due die su un unico chip, raddoppiando così CPU e GPU. L'M1 Max Duo potrebbe debuttare sul nuovo iMac "grande"....

