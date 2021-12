La DP Noleggi SG Volley perde solo al tiebreak il big match di  Torre Annunziata

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Spettacolo ed emozioni nello scontro diretto tra le due teste di serie del girone A del campionato di serie C femminile. La spunta l’Oplontitra le mure amiche della palestra Parini di Torre Annuziata. Non riescono nell’impresa di ottenere la settima vittoria consecutiva le diavole rosse della DPSG, che, in trasferta, cedono il passo ad una fortissima Oplonti. Una gara entusiasmante che non ha deluso le aspettative degli addetti ai lavori e del numeroso ma allo stesso tempo correttissimo pubblico presente. Tanti capovolgimenti di fronte che alla fine sanciscono la vittoria delle atlete napoletane, ed allo stesso tempo danno la certezza che queste due squadre potranno dire la loro per una posizione di prestigio al temine della stagione. Una sconfitta quindi ...

