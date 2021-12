La clinica bavarese ai non vaccinati: “Ecco i farmaci che i pazienti Covid in terapia intensiva prendono ogni giorno” – Foto (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un ospedale bavarese, la Rottal-Inn Kliniken, ha provato un ultimo tentativo per convincere i no vax a vaccinarsi, pubblicando sui suoi canali social una Foto con tutti i farmaci necessari ai pazienti in terapia intensiva. “Armi nella lotta contro il Covid-19. Ecco tutti i farmaci e gli alimenti liquidi che vengono somministrati a un paziente con coronavirus gravemente malato e ventilato nella nostra unità di terapia intensiva – AL giorno”, ha scritto la clinica, sottolineando che “la vaccinazione può proteggere da questo”. Il post, che invita a riflettere, ha ricevuto centinaia di like e condivisioni. Qualche giorno fa la portavoce del governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un ospedale, la Rottal-Inn Kliniken, ha provato un ultimo tentativo per convincere i no vax a vaccinarsi, pubblicando sui suoi canali social unacon tutti inecessari aiin. “Armi nella lotta contro il-19.tutti ie gli alimenti liquidi che vengono somministrati a un paziente con coronavirus gravemente malato e ventilato nella nostra unità di– AL”, ha scritto la, sottolineando che “la vaccinazione può proteggere da questo”. Il post, che invita a riflettere, ha ricevuto centinaia di like e condivisioni. Qualchefa la portavoce del governo ...

