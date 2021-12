La CIA Due Mari augura buon lavoro al nuovo direttore generale ASL di Taranto Vito Gregorio Colacicco (Di lunedì 6 dicembre 2021) Taranto. «I migliori auguri di buon lavoro a Vito Gregorio Colacicco nuovo direttore generale dell’ASL di Taranto: abbiamo già potuto apprezzare in precedenza le sue doti da assessore provinciale all’agricoltura». La CIA e l’Associazione Pensionati Area Due Mari hanno sempre avuto un confronto e diversi incontri sui temi della sanità, con la dirigenza dell’Asl di Taranto. «Auspichiamo che si possano gettare le basi per un rapporto di collaborazione nell’interesse della provincia di Taranto», hanno dichiarato il presidente Pietro De Padova e il direttore Vito Rubino di Cia Area Due Mari. È quanto comunicano da ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 6 dicembre 2021). «I migliori auguri didell’ASL di: abbiamo già potuto apprezzare in precedenza le sue doti da assessore provinciale all’agricoltura». La CIA e l’Associazione Pensionati Area Duehanno sempre avuto un confronto e diversi incontri sui temi della sanità, con la dirigenza dell’Asl di. «Auspichiamo che si possano gettare le basi per un rapporto di collaborazione nell’interesse della provincia di», hanno dichiarato il presidente Pietro De Padova e ilRubino di Cia Area Due. È quanto comunicano da ...

