La campagna di vaccinazione: quota 90% (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da settimane la minoranza rumorosissima dei no vax ha rubato la scena ma dietro le quinte nel frattempo il popolo dei vaccinati è cresciuto senza troppo clamore Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da settimane la minoranza rumorosissima dei no vax ha rubato la scena ma dietro le quinte nel frattempo il popolo dei vaccinati è cresciuto senza troppo clamore

Advertising

chetempochefa : 'Caro Stato… tu fai cose bellissime come la campagna di vaccinazione, i bonus bebè, i posti auto per i disabili o i… - Ettore_Rosato : Ottima la notizia dell'ampliamento della vaccinazione anche per le fasce dei più piccoli. Necessaria una campagna d… - pepo1913 : RT @EzioSavasta: #Covid, volano i contagi in #Africa: vaccinato solo il 7,5% . La campagna di COOP per sostenere la vaccinazione nel conti… - RobRe62 : RT @wireditalia: Lo sviluppo di varianti come omicron è legato all’ancora eccessiva circolazione del patogeno, non alla pressione selettiva… - wireditalia : Lo sviluppo di varianti come omicron è legato all’ancora eccessiva circolazione del patogeno, non alla pressione se… -