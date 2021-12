La Bielorussia minaccia i migranti: 'O ve ne andate o vi portiamo al confine con la Polonia' (Di lunedì 6 dicembre 2021) Pressioni inaccettabili verso persone che hanno perso tutto e sono allo stremo,. 'O partite o ve ne andate in Polonia'. Sarebbe questo l'ultimatum che le autorità della Bielorussia avrebbero dato a ... Leggi su globalist (Di lunedì 6 dicembre 2021) Pressioni inaccettabili verso persone che hanno perso tutto e sono allo stremo,. 'O partite o ve nein'. Sarebbe questo l'ultimatum che le autorità dellaavrebbero dato a ...

Advertising

globalistIT : - MaoB58 : E, come se non bastasse, si pongono le basi per la minaccia di un nuovo conflitto. #Polonia #bielorussia #profughi #trupperusseallefrontiere - pelosigerardo : RT @eastwestEU: Il peccato più grande è abituarsi ai naufragi nel Mediterraneo così come ai morti di freddo al confine tra Polonia e Bielor… - eastwestEU : Il peccato più grande è abituarsi ai naufragi nel Mediterraneo così come ai morti di freddo al confine tra Polonia… - kolumna24 : Seguire La quota sempre più piccola della Polonia nei collegamenti ferroviari tra la Cina e l'Europa. Un'ulteriore… -