Klopp | prima volta a San Siro in carriera

Jurgen Klopp domani, per la partita tra il Milan e il suo Liverpool, conoscerà San Siro per la prima volta da allenatore. Il tecnico tedesco, infatti, in nessuna delle sue esperienze in panchina, ha incontrato il Milan. Il Normal One nella sua avventura decennale in Bundesliga con il Mainz e il Borussia Dortmund, non ha mai sfidato i rossoneri in una competizione europea, visto che anche il Diavolo negli ultimi anni non ha mai partecipato alla Champions League.

