Karina Cascella velenosissima: “é il grande bordello, si venderebbero la madre” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono davvero velenosissime le parole che Karina Cascella ha speso poche ore fa commentando quello che sta succedendo nella casa del grande Fratello VIP 6. Come abbiamo visto anche nel day time di oggi su Canale 5, complice l’alcol che viene dato ai vipponi nelle feste del sabato sera, la musica e la voglia di fare baldoria, è successo davvero di tutto nel fine settimana. E Karina non poteva che dire la sua su quello che ha visto nella casa. Ha anche un suggerimento da dare agli autori, visto che secondo lei questo reality ha preso una brutta deriva e dovrebbe quindi anche cambiare nome. Fa tra l’altro anche delle accuse molto pesanti. Vediamo che cosa ha avuto da dire la Cascella. Karina Cascella velenosissima contro i vipponi: è il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono davvero velenosissime le parole cheha speso poche ore fa commentando quello che sta succedendo nella casa delFratello VIP 6. Come abbiamo visto anche nel day time di oggi su Canale 5, complice l’alcol che viene dato ai vipponi nelle feste del sabato sera, la musica e la voglia di fare baldoria, è successo davvero di tutto nel fine settimana. Enon poteva che dire la sua su quello che ha visto nella casa. Ha anche un suggerimento da dare agli autori, visto che secondo lei questo reality ha preso una brutta deriva e dovrebbe quindi anche cambiare nome. Fa tra l’altro anche delle accuse molto pesanti. Vediamo che cosa ha avuto da dire lacontro i vipponi: è il ...

