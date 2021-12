Karina Cascella dura contro i Vipponi del Gf Vip 6 | “Pur di far parlare di sé c’è chi venderebbe la madre!”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Che ail Gf Vip 6 non stia proprio piacendo è ormai risaputo. L’opinionista, che da mesi ormai si è allontanata dal mondo della televisione, ha più volte espresso il suo parere sul programma di Alfonso Signorini e i suoi concorrenti. Nelle ultime oreè tornata sull’argomento e ha criticato i baci appassionati tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi e il balletto “sexy” di Soleil Sorge, Alex Belli e Giacomo Urtis: Appena escono magari si faranno la loro orgia, ma non possono aspettare e non mostracela magari? Davvero vogliono farre questo schifo di programma fino a marzo? A me spiace ma sono gli stessi protagonisti ad averlo reso uno schifo di programma. Riferendosi a Sophie, ha poi aggiunto: Guardate questa ragazzina, ma un minimo di pudore? Manco fosse amore. Poi mi fanno ridere le ...

Che a Karina Cascella il Gf Vip 6 non stia proprio piacendo è ormai risaputo. L'opinionista, che da mesi ormai si è allontanata dal mondo d ...Quest'anno le coppie del Gf Vip non danno certezze, si prendono e si lasciano tra continui tira e molla, momenti di passione e ripensamenti, dichiarazioni e litigi. Basti pensare a Lulù e Manuel, Alex ...