Juventus, vittoria ma quanti guai: Morata furioso e Dybala sibillino (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ancora una vittoria per la Juventus di Allegri: la squadra bianconera dopo un avvio non ottimale sembra aver trovato la quadra, oppure no? L’avvio di campionato complicato della Juventus aveva fatto temere ai tifosi che questa sarebbe stato un anno molto difficile da affrontare. Nella prima parte del campionato 2021/2022 abbiamo visto una Juve più compatta difensivamente, ma decisamente poco brillante in fase offensiva. Inoltre il cammino dei bianconeri è stato buono in Champions, dove è giunta la qualificazione in quattro giornate (salvo poi subire una sconfitta umiliante contro il Chelsea a giochi fatti) e pessimo in campionato, con la vetta che fino ad una settimana fa distava 14 lunghezze. La sconfitta di 8 giorni fa contro l’Atalanta, poi, aveva fatto temere che in questa stagione potesse sfuggire anche la ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ancora unaper ladi Allegri: la squadra bianconera dopo un avvio non ottimale sembra aver trovato la quadra, oppure no? L’avvio di campionato complicato dellaaveva fatto temere ai tifosi che questa sarebbe stato un anno molto difficile da affrontare. Nella prima parte del campionato 2021/2022 abbiamo visto una Juve più compatta difensivamente, ma decisamente poco brillante in fase offensiva. Inoltre il cammino dei bianconeri è stato buono in Champions, dove è giunta la qualificazione in quattro giornate (salvo poi subire una sconfitta umiliante contro il Chelsea a giochi fatti) e pessimo in campionato, con la vetta che fino ad una settimana fa distava 14 lunghezze. La sconfitta di 8 giorni fa contro l’Atalanta, poi, aveva fatto temere che in questa stagione potesse sfuggire anche la ...

Advertising

OptaPaolo : 250 - Massimiliano Allegri ha vinto 250 gare da allenatore in Serie A (esattamente 150 con la Juventus), diventando… - TuttoMercatoWeb : ??? #Atalanta, che festa per #Gasperini: il tecnico esulta con i tifosi al ritorno a Zingonia dopo la vittoria sulla… - TheItalianTimes : ?? PAGELLE SERIE A #Pagelle 16^ giornata #serieA: soddisfazione #Milan, male #Napoli e #Roma. Giornata ricca di… - ShelovesFabio : RT @OptaPaolo: 250 - Massimiliano Allegri ha vinto 250 gare da allenatore in Serie A (esattamente 150 con la Juventus), diventando solo il… - liberipensieri_ : RT @OptaPaolo: 250 - Massimiliano Allegri ha vinto 250 gare da allenatore in Serie A (esattamente 150 con la Juventus), diventando solo il… -