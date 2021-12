Juventus, Moggi: «Inter, Milan e Roma facevano 200 milioni di plusvalenze» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Moggi a Report: le dichiarazioni dell’ex dg della Juventus sul caso plusvalenze, anche ai tempi della sua carica bianconera Luciano Moggi ha rilasciato un’Intervista a Report, su Rai 3. Le parole dell’ex Juventus. plusvalenze – «Noi fummo indagati per una plusvalenza di 5 milioni con la Juventus che venne sollecitata dalla Lega calcio per aiutare la Fiorentina che stava fallendo e venne comprato Moretti. C’erano squadre che facevano 200 e oltre milioni e voi li conoscete tutti come Inter, Milan, Roma. Le procure di quei posti lì hanno archiviato la cosa in pochissimi mesi. La nostra sentenza è durata due anni con 5 milioni ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021)a Report: le dichiarazioni dell’ex dg dellasul caso, anche ai tempi della sua carica bianconera Lucianoha rilasciato un’vista a Report, su Rai 3. Le parole dell’ex– «Noi fummo indagati per una plusvalenza di 5con lache venne sollecitata dalla Lega calcio per aiutare la Fiorentina che stava fallendo e venne comprato Moretti. C’erano squadre che200 e oltree voi li conoscete tutti come. Le procure di quei posti lì hanno archiviato la cosa in pochissimi mesi. La nostra sentenza è durata due anni con 5...

