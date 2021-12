Juventus | ecco la ‘sentenza’ che farà arrabbiare Allegri

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Dall’esterno arriva un giudizio sullae una previsione che non renderà felice l’allenatore dei bianconeri, MaxLo scudetto è distante, in Champions gli ottavi sono già certi, ma lain questa stagione difficilmente alzerà trofei. Non è un pensiero così distante dall’idea collettiva, ma c’è un allenatore in particolare che si è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

reportrai3 : Luciano Moggi si racconta a Report: «Juventus, plusvalenze, Raiola: ecco come funzionava ai miei tempi» #Report to… - Gazzetta_it : Opportunità e cessioni: ecco come la Juve può arrivare a Vlahovic e Tchouameni - MarcoBellinazzo : Ecco alcune considerazioni sul tema #Plusvalenze #Juventus (per chi ha la pazienza di leggere): Il ricorso a plusva… - giampdisan : È già della #Juve ecco la conferma ???? #Juventus - Pall_Gonfiato : #ChampionsLeague ecco tutte le info su dove vedere #JuveMalmo -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ecco

allora che per chiudere l'operazione la Fiorentina cede un giocatore allo Spezia per risarcire ... dopo 16 giornate, la Fiorentina è al quinto posto in classifica, a pari merito con la, ...Commenta per primo Sarà il bosniaco Irfan Peljto l'arbitro chiamato a dirigere- Malmoe , match in programma mercoledi allo Stadium e valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League. Peljto sarà coadiuvato dagli assistenti Davor Beljo e ...La Juventus vince in casa contro il Genoa per 2-0 trovando le reti con Cuadrado e Dybala. Nel mezzo tante occasioni per Morata ...Dybala, in attesa di firmare il rinnovo con la Juve, finisce al centro di voci di mercato. Il Liverpool lo vuole per un motivo Ancora niente rinnovo per Dybala con la Juventus, come lo stesso attaccan ...