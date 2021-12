Juventus | Dybala parla del rinnovo | le dichiarazioni preoccupano i tifosi

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Al termine di-Genoa hato Paulo-; l’attaccante argentino è stato piuttosto chiaro sulla questione relativa al(Getty Images)La, nella serata di ieri, ha battuto due a zero il Genoa; partita dominata dai bianconeri fin dal primo minuto. Ventisette tiri e un punteggio che sarebbe potuto essere molto più largo. I ragazzi di Allegri, grazie a questi tre punti, salgono al quinto posto e restano a meno sette dalla zona Champions. Contro i ragazzi di Shevchenko è iniziato il mese, forse, più importante per Bonucci e compagni; il calendario sorride ai bianconeri, obbligati a vincere tutte le partite fino alla sosta natalizia per provare a ribaltare le gerarchie di un campionato che vedono, in questo momento, lafuori dalla ...

Lasupera il Genoa 2 - 0, rimbalzando ripetutamente contro un muro chiamato Sirigu. Apre il gol olimpico di Cuadrado, chiude. Quarta vittoria nelle ultime cinque di campionato per i ...Poi una doppia parata al 20 sulle conclusioni dida posizione ravvicinata e sul piatto di Cuadrado a conferma del netto dominio dellain una gara in cui il Genoa ha messo a fatica il ...Da Cuadrado e Dybala fino a Morata e Kean: tutti i top e flop del match tra Juventus e Genoa. Problema serio in attacco ...Due gol, magro raccolto in rapporto ai 27 tiri complessivi, e tre punti per restare a -7 dalla zona Champions. La Juventus supera il Genoa 2-0, rimbalzando ripetutamente contro un muro ...