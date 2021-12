Juventus | Cuadrado non si arrende | le parole che fanno sperare i tifosi

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 6 dicembre 2021), protagonista della sfida con il Genoa, ha parlato nel post partita sottolineando quale sia l’obiettivo della(Getty Images)Labatte il Genoa, ottiene la quarta vittoria nelle ultime cinque partite e si prende il quinto posto, a meno sette dalla Champions. Un successo firmato-Dybala; l’esterno colombiano ha realizzato un gol bellissimo, direttamente da calcio d’angolo mentre il numero dieci bianconero, in attesa di poter firmare il rinnovo, continua a dimostrare la sua importanza all’interno del gioco bianconero. Allegri sa benissimo come questo mese sia quello decisivo per poter cambiare le carte in tavola; la, fino alla sosta natalizia, ha un calendario alla portata e non può permettersi errori. Servono nove punti per continuare ...