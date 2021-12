Juve | Scaroni | «Finché la Serie A non sarà competitiva avremo sempre problemi»

(Di lunedì 6 dicembre 2021) “Non ho molto da dire su quello che sta avvenendo perché non ci riguarda e poi perché è un’indagine della magistratura di cui non conosco i dettagli. Non vorrei che anche in questo caso il denominatore comune fosse il fatto che le squadre italiane perdono soldi, quindi fanno salti mortali per riuscire a superare vincoli che vengono imposti dalla Covisoc”. Lo dice Paolo, presidente del Milan, rispondendo a una domanda sul caso plusvalenze che vede coinvolta lantus durante la trasmissione ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento.

Advertising

GiorgioSidano : @gippu1 Lo vince il Milan Scaroni s'è mosso bene Capisci a me Auhm auhm Birra e salsicce #Juve #JuveAtalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Scaroni

Il Dubbio

... come ha ricordato recentemente il presidente, arriverà il momento in cui Elliott cederà il ... Dall'idolo Dembélé alla corte della: alla scoperta del giovane Cho Non perderti le Newsletter ...In attesa di quello che dirà Agnelli domani, vale l'auspicio di Paolo, presidente del Milan:... Discorso analogo con il Genoa con i 18 milioni di Rovella, ceduto allamentre facevano il ...Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Plusvalenze? Non ho molto da dire, è una cosa che non ci riguarda. C’è una indagine della magistratura in corso, ma non vorrei che il denominatore comune fosse che i club i ...La minaccia di andare fuori Milano a costruire lo stadio? "Una pistola scarica". I risultati 'a livello europeo'? "Intendono risultati economici". E' durissimo Luigi Corbani, già assessore comunista n ...