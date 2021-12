Juve-Genoa, lite tra Allegri e Morata per la sostituzione: «Zitto, fai solo casino» (VIDEO) (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Juventus ieri ha vinto sul Genoa, ma la serata è stata turbata da un battibecco tra Massimiliano Allegri e Alvaro Morata al momento della sostituzione. Il tecnico ha tirato via lo spagnolo dopo che era apparso particolarmente nervoso per le occasioni fallite, ma lui non ha gradito. Andando verso la panchina ha iniziato a gesticolare in modo veemente, mentre il tecnico cercava di fermarlo e gli diceva: «Zitto, fai solo casino», mentre Morata ripeteva: «Ma che cosa ho fatto? Cosa?» mentre andava a sedersi voltando le spalle all’allenatore. Il tecnico è poi tornato sull’argomento nel post partita, in conferenza stampa. «Non avevo già deciso di sostituirlo, ma quando ha preso il giallo e ha continuato a protestare, ho ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lantus ieri ha vinto sul, ma la serata è stata turbata da un battibecco tra Massimilianoe Alvaroal momento della. Il tecnico ha tirato via lo spagnolo dopo che era apparso particolarmente nervoso per le occasioni fal, ma lui non ha gradito. Andando verso la panchina ha iniziato a gesticolare in modo veemente, mentre il tecnico cercava di fermarlo e gli diceva: «, fai», mentreripeteva: «Ma che cosa ho fatto? Cosa?» mentre andava a sedersi voltando le spalle all’allenatore. Il tecnico è poi tornato sull’argomento nel post partita, in conferenza stampa. «Non avevo già deciso di sostituirlo, ma quando ha preso il giallo e ha continuato a protestare, ho ...

JuventusTV : ? ORE 20.00 ? Vi aspettiamo per il nostro pre partita!?? Avviciniamoci insieme a #JuveGenoa ?… - juventusfc : Allegri ?? «Bisogna cercare di tornare alla vittoria in casa, contro un Genoa che viene da due sconfitte e un paregg… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - junews24com : Juve Genoa, la moviola dei giornali: «Chiffi ha graziato un bianconero» - - EOnelli : RT @vivianobagnardi: La juve schianta il Barcell ah no.. Il Genoa ( terzultimo ) I miei giornalai amatissimi ???? -