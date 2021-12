Jurassic World: Il Dominio, la prima foto di Bryce Dallas Howard (Di lunedì 6 dicembre 2021) La prima foto di Jurassic World: Il Dominio mostra Claire, interpretata da Bryce Dallas Howard, in difficoltà. Bryce Dallas Howard è ritratta nella prima foto di Jurassic World: Il Dominio, il terzo capitolo della saga giurassica che arriverà nei cinema la prossima estate. L'attrice interpreta nel progetto diretto da Colin Trevorrow il ruolo di Claire Dearing. Nello scatto pubblicato da Total Film, il personaggio affidato a Bryce Dallas Howard è costretto, in una scena di Jurassic World: Il Dominio, a provare a mettersi ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ladi: Ilmostra Claire, interpretata da, in difficoltà.è ritratta nelladi: Il, il terzo capitolo della saga giurassica che arriverà nei cinema la prossima estate. L'attrice interpreta nel progetto diretto da Colin Trevorrow il ruolo di Claire Dearing. Nello scatto pubblicato da Total Film, il personaggio affidato aè costretto, in una scena di: Il, a provare a mettersi ...

