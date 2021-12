Jose Mourinho bollitOne? Svanito (troppo presto) l’effetto cinema, la sua Roma è squadra senza idee né coraggio. Nonostante i soldi spesi (Di lunedì 6 dicembre 2021) Era iniziata con la conferenza stampa in grande stile sulla terrazza del Campidoglio. L’entrata in scena da star, le battute ad effetto in favor di telecamera, il giro in Vespa per le strade di Trigoria. Metà Toni Servillo e metà Gregory Peck, un po’ La grande bellezza, un po’ Vacanze Romane. cinema puro. Ma Josè Mourinho ormai è solo questo. Quando quest’estate i Friedkin lo avevano scelto come testimonial e guida della loro nuova Roma, il suo sbarco nella Capitale era stato accolto con comprensibile entusiasmo, per non dire delirio collettivo come accade spesso da queste parti. Mourinho è sempre Mourinho, ce lo ricordiamo bene in Italia: è lo SpecialOne, l’eroe del Triplete dell’Inter. O forse sarebbe meglio dire era, e quasi per uno scherzo del destino questa consapevolezza si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Era iniziata con la conferenza stampa in grande stile sulla terrazza del Campidoglio. L’entrata in scena da star, le battute ad effetto in favor di telecamera, il giro in Vespa per le strade di Trigoria. Metà Toni Servillo e metà Gregory Peck, un po’ La grande bellezza, un po’ Vacanzene.puro. Ma Josèormai è solo questo. Quando quest’estate i Friedkin lo avevano scelto come testimonial e guida della loro nuova, il suo sbarco nella Capitale era stato accolto con comprensibile entusiasmo, per non dire delirio collettivo come accade spesso da queste parti.è sempre, ce lo ricordiamo bene in Italia: è lo SpecialOne, l’eroe del Triplete dell’Inter. O forse sarebbe meglio dire era, e quasi per uno scherzo del destino questa consapevolezza si è ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaInter ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - OfficialASRoma : Roma in vantaggio dopo i primi 45 minuti sotto gli occhi di José Mourinho. In gol Cherubini al 28' ?? #RomaSamp… - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #BolognaRoma ?? DAJE ROMA! ?? #ASRoma - CalcioPillole : L'#Everton è in un periodo nero e cerca soluzioni che possano invertire la rotta: per questo ha messo nel mirino l'… - siamo_la_Roma : ?? Dalla tempesta #Mourinho ne è sempre uscito vincitore ?? Lo Special One ha dovuto combattere contro nemici sia in… -