Jorge Mendes, il procuratore di Cristiano Ronaldo: ecco quanto guadagna (Di lunedì 6 dicembre 2021) Jorge Paulo Sandro Mendes è un procuratore sportivo portoghese, famoso in quanto curatore degli interessi di personaggi di spicco del calcio come José Mourinho, Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, James Rodríguez, Ángel Di María e Diego Costa. Si stima che sia uno dei procuratori più ricchi al mondo. Ma quanto guadagna di preciso? Jorge Mendes ha cominciato a occuparsi di calcio nel 1996. Prima di allora lavorava nel giro delle discoteche. Dopo la creazione dell’azienda GestiFute ha cominciato a curare gli interessi del portiere Nuno Espírito Santo. Nel 2003 ha iniziato a rappresentare il giovane Cristiano Ronaldo. Nel 2004 è diventato il procuratore di José Mourinho, ... Leggi su ck12 (Di lunedì 6 dicembre 2021)Paulo Sandroè unsportivo portoghese, famoso incuratore degli interessi di personaggi di spicco del calcio come José Mourinho,, Radamel Falcao, James Rodríguez, Ángel Di María e Diego Costa. Si stima che sia uno dei procuratori più ricchi al mondo. Madi preciso?ha cominciato a occuparsi di calcio nel 1996. Prima di allora lavorava nel giro delle discoteche. Dopo la creazione dell’azienda GestiFute ha cominciato a curare gli interessi del portiere Nuno Espírito Santo. Nel 2003 ha iniziato a rappresentare il giovane. Nel 2004 è diventato ildi José Mourinho, ...

