Advertising

Gazzetta_it : Johnny Carera dopo l'incidente: i medici “positivamente sorpresi dai progressi” - luigi_milesi : @NicolaGratteri @AntonioNicaso @Mondadori e un'altra cosa curiosa. di johnny carera ti ho già detto, di ippolito ch… - ilpodsport : #Ciclismo Johnny Carera, c'è cauto ottimismo a una settimana dall'incidente #ilpodsport - Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: Risponde bene agli stimoli Johnny Carera, da una settimana ricoverato nel reparto di terapia intensiva dopo un incident… - SpazioCiclismo : Risponde bene agli stimoli Johnny Carera, da una settimana ricoverato nel reparto di terapia intensiva dopo un inci… -

Ultime Notizie dalla rete : Johnny Carera

è ancora ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale di Niguarda di Milano, a seguito dell'incidente stradale che lo aveva coinvolto venerdì 26 novembre sull'A4 all'altezza di ...A una settimana dal terribile incidente automobilistico che lo aveva coinvolto (un tir contromano lo aveva centrato all'altezza di Agrate sull'A4),è ancora ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale Niguarda di Milano e la prognosi resta riservata, però attraverso le parole del fratello Alex si può rilevare un 'cauto ottimismo' ...Johnny Carera è ancora ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale Niguarda di Milano e la prognosi resta riservata. Traspare però un "cauto ottimismo", come ha fatto sapere il fratello Alex. Il proc ...Il manager di Pogacar e Nibali è ancora ricoverato nella terapia intensiva del Niguarda di Milano: la prognosi resta riservata ...