Jo Squillo non risparmia qualche critica alle opinioniste del GF Vip (Di martedì 7 dicembre 2021) La critica di Jo Squillo ad Adriana e Sonia A SuperGuida TV in questi ultimi giorni Jo Squillo ha rilasciato una lunga intervista. La cantante ha avuto modo di parlare della sua esperienza al GF Vip, dei vipponi e dei vari scontri avuti nella Casa più spiata d'Italia. Un parere le è stato chiesto anche L'articolo proviene da Novella 2000.

