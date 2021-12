Jessica Morlacchi | chi è | età | carriera | figli | chi è il fidanzato | Instagram | vita privata

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche. Ma conosciamola meglio!: chi è, età,(Roma, 17 luglio 1987) è una cantante e bassista italiana. Si avvicina alla musica, grazie al padre e alla sorella, all’età di 7 anni, quando inizia lo studio del basso, a 17 anni inizia lo studio del canto. Nel 1998 forma il gruppo degli “Eta Beta” dal nome dell’omonimo personaggio dei fumetti, che poi si tramuteranno in “Zeta Beta” e nel 2000 diventeranno definitivamente i Gazosa. Nel 2003 lalascia il gruppo e intraprende la...

? oltre a continuare a cantare ? è ormai un volto televisivo (con molto potenziale), Valentina Paciotti come Federico continua a fare concerti. Tutti e quattro stanno pensando di ...Gazosa, reunion vent'anni dopo a Oggi è un altro giorno: grande emozione perMomento memorabile nella puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa questo pomeriggio, giovedì 2 dicembre 2021, su Rai1 come sempre a partire dalle 14.00, come la conduzione di ...Gazosa oggi a 20 anni dal loro ultimo album si sono riuniti da nel programma Oggi è Un Altro Giorno, dove hanno fatto un medley delle loro hit ...Jessica Morlacchi, cantante romana, ex leader del gruppo “Gazosa”, oggi è un affetto stabile del programma di Serena Bortone. La sua vita privata e professionale attraversò dei momenti neri, tanto da ...