Jeep Wrangler - Addio diesel e benzina, ora è solo ibrida plug-in (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Jeep ha svelato i primi dettagli del Model Year 2022 della Wrangler 4xe, che dal prossimo anno sarà l'unica versione disponibile della fuoristrada. Addio al 2.0 turbobenzina e al 2.2 diesel quindi: una scelta legata al fatto che negli ultimi sei mesi la variante plug-in hybrid è stata scelta dal 70% dei clienti. A listino rimarrà dunque una sola opzione che combina un motore elettrico a un 2.0 turbobenzina per una potenza complessiva di 380 CV, una coppia di 637 Nm e 50 km di autonomia (Wltp) in modalità Ev. Accessori e colori. Con la nuova versione si aggiungono anche novità relative agli allestimenti: i clienti potranno infatti ordinare il parabrezza Gorilla Glass della gamma Jeep Performance Parts (di serie sulla versione Rubicon) tre volte più ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 6 dicembre 2021) Laha svelato i primi dettagli del Model Year 2022 della4xe, che dal prossimo anno sarà l'unica versione disponibile della fuoristrada.al 2.0 turboe al 2.2quindi: una scelta legata al fatto che negli ultimi sei mesi la variante-in hybrid è stata scelta dal 70% dei clienti. A listino rimarrà dunque una sola opzione che combina un motore elettrico a un 2.0 turboper una potenza complessiva di 380 CV, una coppia di 637 Nm e 50 km di autonomia (Wltp) in modalità Ev. Accessori e colori. Con la nuova versione si aggiungono anche novità relative agli allestimenti: i clienti potranno infatti ordinare il parabrezza Gorilla Glass della gammaPerformance Parts (di serie sulla versione Rubicon) tre volte più ...

