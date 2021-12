Jacomuzzi: “Spalletti non piange e guarda sempre avanti” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Jacomuzzi: “Spalletti non piange e guarda sempre avanti. Leicester? Non è l’annata migliore per loro, sono altalenanti” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, dirigente, per parlre del Napoli, di Spalletti, degli infortuni della squadra azzurra, del match di Europa league contro il Leicester e di altro. Queste le sue parole: SUGLI INFORTUNI DEL NAPOLI “Infortuni? Certamente riguarda la preparazione atletica ma anche al fatto che i calciatori siano sottoposti a grande stress. -afferma Jacomuzzi – Il farsi male è preparazione atletica, il recupero è stress. Dipende molto anche dai viaggi che i giocatori fanno. Ora si viaggia ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 6 dicembre 2021): “non. Leicester? Non è l’annata migliore per loro, sono altalenanti” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Carlo, dirigente, per parlre del Napoli, di, degli infortuni della squadra azzurra, del match di Europa league contro il Leicester e di altro. Queste le sue parole: SUGLI INFORTUNI DEL NAPOLI “Infortuni? Certamente rila preparazione atletica ma anche al fatto che i calciatori siano sottoposti a grande stress. -afferma– Il farsi male è preparazione atletica, il recupero è stress. Dipende molto anche dai viaggi che i giocatori fanno. Ora si viaggia ...

