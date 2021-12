Italiani di pattinaggio artistico | settimo titolo per la coppia Della Monica-Guarise

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Sempre più vincenti Nicolee Matteo. La 32enne di Albano Sant’Alessandro e il 33enne di Rimini hanno dominato e conquistato ilai Campionatidi. Reduci dalla prestazione opaca alla Rostelecom Cup, il duo delle Fiamme Oro Moena ha sfoderato la propria classe nella gara a coppie precedendo Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini per una doppietta dal sapore bergamasco. Le premesse per l’ennesimo trionfo tricolore sono arrivate già dallo short program nel quale gli allievi di Cristina Mauri hanno dettato la propria legge conquistando 66,28 punti e commettendo soltanto un errore nel salchow, ruotato solo di doppio. In vantaggio di sei lunghezze sulladell’IceLab, il ...

Advertising

TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Pattinaggio artistico: Lara Naki #Gutmann ancora campionessa italiana. L'intervista. - Luxgraph : Figura: Campionati Italiani Assoluti di pattinaggio - TgrRaiTrentino : Pattinaggio artistico: Lara Naki #Gutmann ancora campionessa italiana. L'intervista. - clovertin_22_22 : RT @news_figure: Campionati Italiani Pattinaggio di Figura 2021 Maschile Programma libero 1,#DanielGrassl 177.30 2,#MatteoRizzo 174.90 3,… - news_figure : Campionati Italiani Pattinaggio di Figura 2021 Maschile 1,#DanielGrassl 273.96 2,#MatteoRizzo 262.98 3,… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiani pattinaggio

A un mese di distanza dallo spettacolo del Gran Premio d'Italia 2021, il ghiaccio del PalaVela di Torino è tornato ad illuminarsi per l'edizione 2022 dei CampionatiAssoluti didi figura. Un'edizione all'insegna della continuità: tricolore bis per Gutmann al femminile, poker per Grassl al maschile e per Guignard - Fabbri nella danza, ...... quarta classificata ai campionatati2019, Annarita Paraggio campionessa regionale UISP ... forti del fatto che sarà la prima volta che una campionessa mondiale diartistico sarà ...Un incidente stradale ha stroncato la vita di Elly Mattiuzzo, promessa Italiana del pattinaggio artistico. Insieme alla 18enne, è deceduto anche il fidanzato, anch’egli appena maggiorenne. Daniele Vol ...A un mese di distanza dallo spettacolo del Gran Premio d’Italia 2021, il ghiaccio del PalaVela di Torino è tornato ad illuminarsi per l’edizione 2022 dei Campionati Italiani Assoluti di pattinaggio di ...