Italia, Mancini: «Accordi con altri club? Falso, penso solo al Mondiale» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato del suo futuro, ribadendo di non avere intenzione di lasciare la Nazionale Roberto Mancini è concentrato solamente sui prossimi impegni dell’Italia. Le parole del ct, dalla presentazione del libro Photoansa 2021 a Roma, riprese da gazzetta.it. DICHIARAZIONI – «Un accordo verbale con un club di Premier? Tutto Falso. Il mio unico obiettivo è quello di arrivare al Mondiale e riuscire a vincerlo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roberto, ct dell’, ha parlato del suo futuro, ribadendo di non avere intenzione di lasciare la Nazionale Robertoè concentrato solamente sui prossimi impegni dell’. Le parole del ct, dalla presentazione del libro Photoansa 2021 a Roma, riprese da gazzetta.it. DICHIARAZIONI – «Un accordo verbale con undi Premier? Tutto. Il mio unico obiettivo è quello di arrivare ale riuscire a vincerlo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

