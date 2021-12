Italia-Cina, la cooperazione passa anche attraverso la transizione energetica (Di lunedì 6 dicembre 2021) Terzo appuntamento, estremamente interessante nell’ambito della “Settimana Italia-Cina della Scienza, Tecnologia ed Innovazione”, in cui si è trattato in maniera molto efficace la tematica della transizione energetica con focus su energia verde e reti intelligenti. Gli autorevoli speaker, che si sono avvicendati, hanno presentato, oltre a soluzioni squisitamente tecniche, anche delle overview di impatto, su come Italia, Europa e Cina stanno affrontando la tematica della transizione energetica, lo status attuale, le strategie da attuare, gli obiettivi da raggiungere e le modalità per farlo. Gli interventi Moderati da Piero Salatino, Presidente MedITech-Competence Center I4.0, Professore di Ingegneria Chimica, Università di Napoli ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 6 dicembre 2021) Terzo appuntamento, estremamente interessante nell’ambito della “Settimanadella Scienza, Tecnologia ed Innovazione”, in cui si è trattato in maniera molto efficace la tematica dellacon focus su energia verde e reti intelligenti. Gli autorevoli speaker, che si sono avvicendati, hanno presentato, oltre a soluzioni squisitamente tecniche,delle overview di impatto, su come, Europa estanno affrontando la tematica della, lo status attuale, le strategie da attuare, gli obiettivi da raggiungere e le modalità per farlo. Gli interventi Moderati da Piero Salatino, Presidente MedITech-Competence Center I4.0, Professore di Ingegneria Chimica, Università di Napoli ...

Advertising

AlexSabetti : RT @kulturjam: La crisi di offerta che crea l'inflazione secondo i soliti analisti economici della grande stampa, incapaci di fare mea culp… - telodogratis : “Italia-Cina della Scienza, Tecnologia e Innovazione”, la II giornata - MRC_uscITA : Ma il super comunista Prodi sara' mica un agente della Cina? In Cina insegna esattamente l'opposto di ciò che profe… - petregiamp : RT @iuvinale_n: PS: il feudo #cinese in #Italia è molto ricco... 'e mi ci ficco'. Oh yes. Tanti nostri politici sono diventati cinesaglia.… - Luigi56124612 : RT @iuvinale_n: PS: il feudo #cinese in #Italia è molto ricco... 'e mi ci ficco'. Oh yes. Tanti nostri politici sono diventati cinesaglia.… -