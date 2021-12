“Italia-Cina della Scienza, Tecnologia e Innovazione”, la II giornata (Di lunedì 6 dicembre 2021) La scelta di rappresentare i lavori della tavola rotonda di questa seconda giornata della settimana “Italia-Cina della Scienza, Tecnologia e Innovazione”, scegliendo quella intitolata “Materiali avanzati per una società sostenibile e resiliente”, nasce dalla necessità di focalizzarci non solo e sempre su alcuni aspetti della Tecnologia come AI, IoT, 5G o Blockchain, ma anche su nuovi ambiti scientifici e tecnologi emergenti determinati dai cd. “materiali innovativi” o “advanced materials”, che impattano sulla nostra società ed economia. Scopriamo come. Settimana Italia-Cina, la seconda giornata Dopo la prima giornata, i lavori di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 6 dicembre 2021) La scelta di rappresentare i lavoritavola rotonda di questa secondasettimana “”, scegliendo quella intitolata “Materiali avanzati per una società sostenibile e resiliente”, nasce dalla necessità di focalizzarci non solo e sempre su alcuni aspetticome AI, IoT, 5G o Blockchain, ma anche su nuovi ambiti scientifici e tecnologi emergenti determinati dai cd. “materiali innovativi” o “advanced materials”, che impattano sulla nostra società ed economia. Scopriamo come. Settimana, la secondaDopo la prima, i lavori di ...

Advertising

telodogratis : “Italia-Cina della Scienza, Tecnologia e Innovazione”, la II giornata - MRC_uscITA : Ma il super comunista Prodi sara' mica un agente della Cina? In Cina insegna esattamente l'opposto di ciò che profe… - petregiamp : RT @iuvinale_n: PS: il feudo #cinese in #Italia è molto ricco... 'e mi ci ficco'. Oh yes. Tanti nostri politici sono diventati cinesaglia.… - Luigi56124612 : RT @iuvinale_n: PS: il feudo #cinese in #Italia è molto ricco... 'e mi ci ficco'. Oh yes. Tanti nostri politici sono diventati cinesaglia.… - MetapoliticoIT : Se arriveremo a toccare il 99% della popolazione vaccinata (almeno con una dose), l'Italia avrà battuto anche la 't… -