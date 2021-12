Iscrizioni studenti 2022/23, dal 13 dicembre apertura funzioni sul SIDI. Tutto il calendario. CIRCOLARE Ministero (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dal 13 dicembre 2021 sono aperte le funzioni sul portale SIDI per personalizzare e pubblicare i modelli di iscrizione online per l'anno scolastico 2022/2023. Il Ministero dell'Istruzione pubblica la CIRCOLARE con le indicazioni per la fase di avvio e il calendario delle attività . Le Iscrizioni potranno essere effettuate dalle ore 8 del 4 alle 20 del 28 gennaio 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dal 132021 sono aperte lesul portaleper personalizzare e pubblicare i modelli di iscrizione online per l'anno scolastico/2023. Ildell'Istruzione pubblica lacon le indicazioni per la fase di avvio e ildelle attività . Lepotranno essere effettuate dalle ore 8 del 4 alle 20 del 28 gennaio. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Iscrizioni studenti 2022/23, dal 13 dicembre apertura funzioni sul SIDI. Tutto il calendario. CIRCOLARE Ministero - CyberSecHub0 : RT @CyberChallengIT: ?? @PoliTOnews partecipa al progetto CyberChallengeIT in tutto il percorso di selezione e formazione di studentesse e s… - martinorob : RT @CyberChallengIT: ?? @PoliTOnews partecipa al progetto CyberChallengeIT in tutto il percorso di selezione e formazione di studentesse e s… - Securityblog : RT @CyberChallengIT: ?? @PoliTOnews partecipa al progetto CyberChallengeIT in tutto il percorso di selezione e formazione di studentesse e s… - CyberChallengIT : ?? @PoliTOnews partecipa al progetto CyberChallengeIT in tutto il percorso di selezione e formazione di studentesse… -