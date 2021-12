Inter | Inzaghi vince e convince | pronto il rinnovo per il tecnico

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Simoneha fatto dimenticare Conte all’: il club nerazzurro pensa aldi contratto per ilSimoneha conquistato tutti all’. L’exdella Lazio è riuscito in pochi mesi a far dimenticare Conte e viaggia verso la vetta della classifica dopo aver conquistato l’accesso agli ottavi di Champions League. La dirigenza nerazzurra – scrive La Gazzetta dello Sport – starebbe pensando così di blindare l’allenatore con ildel contratto in scadenza nel giugno 2023. Quando si entrerà nel cuore della stagione, infatti, l’Ad Marotta potrebbe affrontare l’argomento e l’esito appare scontato a meno di cataclismi. Lo stessoè molto felice a Milano, con l’sempre più ...

Le opinioni devono necessariamente specchiarsi negli uni e negli altri e possono anche essere differenti, per tutti però l'di Simoneè nuovamente la favorita numero uno per lo scudetto, ...Il Milan guidando il quartetto, l', seconda a un punto, dando l'impressione che sia lei, la vera candidata a rivincere lo scudetto. Perchè la squadra divince con scioltezza, dando ...Inzaghi ritrova il difensore olandese e l'attaccante argentino: i due saranno titolari a Madrid contro il Real di Ancelotti ...Il tecnico nerazzurro sta convincendo per gioco e metodi. La squadra vola, sia in Champions che in campionato. E ora la proprietà può effettuare una mossa ...