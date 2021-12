Inter | Bellanova | «Ha una marea di debiti Situazione pesantissima»

(Di martedì 7 dicembre 2021) L’esperto di riciclaggio Gian Geatano Bellavia ha parlato dellafinanziaria dell’ai microfoni di Report Durante il servizio di Report dedicato al caos delle plusvalenze, l’esperto di riciclaggio, Gian Gaetano Bellavia, ha parlato anche dell’, esprimendo tutta la preoccupazione per lafinanziaria. DICHIARAZIONI – «La definirei come minimo. Ha unadi, credo sui 900 milioni, a fronte di 300 milioni di credito. Quindi hanno un grosso squilibrio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

