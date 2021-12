Iniziativa regionale per impianti di microirrigazione

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 6 dicembre 2021) “La recentedella Regione Lombardia per il supporto alla realizzazione didirappresenta un segnale incoraggiante in attesa dell’implementazione di un piano globale per le risorse irrigue in agricoltura che, secondo le previsioni dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dovrebbe aprire un processo di razionalizzazione dei sistemi irrigui su tutto il territorio del paese”: Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, ha inquadrato in questi termini il bando promosso dalla Regione Lombardia per finanziare nuoviaziendali di irrigazione con l’obiettivo di contenere il fabbisogno idrico in agricoltura. La cifra stanziata complessivamente dalla Regione, nell’ambito delle misure del Piano di sviluppo rurale, sarà di 10 milioni di euro e le domande di ...