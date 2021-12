Infrastrutture | il ' Bim&digital award' premia Harpaceas per la soluzione ' Ponti sicuri

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Labitalia) - Mentre sono in corso di aggiornamento le linee guida Mims del dicembre 2020 per il monitoraggio di, viadotti e cavalcavia, la quinta edizione del 'Bim&DigitalSrl, società primaria sui servizi e la formazione correlati al Bim, per laBim based '' che prevede l'acquisizione digitale dei dati ispettivi sull'opera infrastrutturale, la determinazione della classe di rischio, la modellazione Bim e la condivisione delle informazioni, finalizzate agli eventuali interventi, sulla piattaforma del gestore dell'opera. '', nato da un progetto di ricerca scientifica in sinergia con il dipartimento di ingegneria civile e industriale dell'università di ...